Maroc : Un livre collectif en hommage au parcours d’Abderrahmane Youssoufi

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et les éditions La Croisée des Chemins viennent de publier un livre en hommage à Abderrahmane Youssoufi, décédé le 29 mai dernier. Ce beau-livre a été dirigée par Amina Bouayach, présidente de l’institution.

Intitulé «Abderrahmane Youssoufi : Parcours d’un homme d’Etat exceptionnel», l'ouvrage collectif retrace la vie de cette figure de gauche, en tant qu’homme d’Etat, militant de l’indépendance, défenseur des droits humains, leader socialiste et ancien Premier ministre, indique un communiqué du CNDH.

A l’occasion de cette sortie, Amina Bouayach souligne que l’initiative de compiler ce livre «n’est pas de capturer tout ce que fut Ssi Abderrahmane, mais de célébrer l’œuvre qui fut sa vie, ses accomplissements et son héritage». Pour elle, «le nombre important de personnalités ayant souhaité contribuer à ce recueil est un témoignage au nombre de vies qu’il a touchées, à l’immense considération dont il bénéficie et au profond respect que lui vouent tant de gens, qu’ils aient ou non pu lui dire adieu dans ces pages».

En effet, ce livre regroupe les contributions de «vingt-cinq personnalités nationales et vingt internationales, ayant connu ou côtoyé le défunt dans différents moments de sa vie de militant patriote, ponctuées de condoléances de plusieurs acteurs, avec pour toile de fond, des photos qui immortalisent certaines des étapes phares de son itinéraire», ajoute la même source.

Parmi les contributions, on retrouve celles de François Hollande, Mohamed Moncef Marzouki, Antonio Guterres, Luis Ayala, Mohamed El Bakkouch, José Luis Zapatero, Lakhdar Ibrahimi, Hanny Megally, André Azoulay, Omar Azziman, Driss Jettou, Abdelouahed Radi, Mohamed Bensaid Ait Idder, Aicha Belarbi, Abdellah Saaf, Driss Guerraoui, Zakya Daoud ou encore Mohamed Karam.

Ces témoignages sont recueillis en arabe, en amazigh, en français, en anglais et en espagnol.