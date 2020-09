Décès de Mahmoud Maarouf, directeur et co-fondateur du bureau d’Al-Quds al Arabi au Maroc

Ecrivain et journaliste maroco-palestinien, défenseur de la cause palestinienne de longue date, Mahmoud Maarouf est décédé, ce jeudi à Rabat, des suites d’un arrêt cardiaque.

Vivant au Maroc depuis le début des années 1980, où il a exercé comme correspondant et reporter pour Quds Press, il s’est fait connaître par ses écrits et sa promotion du rapprochement des cultures entre le Maroc et le Moyen-Orient. Depuis qu’il a participé à la création du bureau d’Al-Quds al Arabi à Rabat, en 1989, il en a été le directeur, rappelle le site du quotidien panarabe.

Depuis son arrivée au Maroc, Mahmoud Maarouf a également travaillé pour le quotidien arabophone Al Ittihad Al Ichtiraki, avant de repartir à Beyrouth puis revenir rapidement s’installer de manière définitive dans le royaume, où il a dirigé le bureau d’Al-Quds al Arabi. Depuis, cette rédaction reste la plus importante à l’extérieur des locaux basés à Londres, grâce à sa couverture globale et exhaustive de l’actualité nationale et régionale, en plus d’analyses politiques.

Al-Quds al Arabi rappelle que Mahmoud Maarouf a ouvert les pages du journal à la contribution de penseurs marocains, que ce soit par la publication de leurs productions ou par le biais de longs entretiens. Grâce à son approche journalistique alliant accompagnement de l’actualité, analyse et réflexion, il aura fait d’Al-Quds al Arabi le journal étranger le plus riche en archives sur la vie politique et culturelle marocaine, au cours des trente dernières années.

De pair avec ce travail, Mahmoud Maarouf a eu un rôle central pour faire connaître la cause palestinienne au Maroc, à travers diverses activités de solidarité et interventions lors de rencontres sur cette question, dans différentes villes du pays. Il est considéré de ce fait comme l’un des ambassadeurs contemporains de la cause palestinienne au Maroc, sur le plan politique, médiatique et culturel.