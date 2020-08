Foyer d’infection au coronavirus à Essaouira : Les explications du Sofitel Mogador Golf and Spa

En début de semaine, des sources médiatiques ont révélé qu'un foyer d’infection au coronavirus a été déclaré dans le Sofitel Essaouira Mogador Golf and Spa.

«Les autorités sanitaires ont détecté au moins 27 cas du nouveau coronavirus, au sein de l’hôtel (…) Quatre ont été identifiés au cours d’un premier dépistage et autant l’ont été lors d’un second test, tandis que les 19 autres infections ont été confirmées au niveau de l’hôpital Cheikh Khalifa Bin Zayed, à Casablanca», ajoute-t-on. Une information qui a fait réagir la direction de l’établissement.

Dans un communiqué de presse parvenu ce jeudi à Yabiladi, le Sofitel Mogador Golf and Spa dit avoir «été informé de la découverte de cas de Covid-19 chez certains collaborateurs». «Tandis que la source de la contamination reste impossible à déterminer, la direction de l’hôtel a activé un plan d’action adapté en vue de contenir la propagation du virus et procédé à une nouvelle campagne de dépistage de l’ensemble des collaborateurs, isolé tous les cas identifiés ou suspects et fourni l’assistance médicale appropriée», ajoute le communiqué.

De plus, «sur recommandation du comité de veille provincial» et «afin de permettre le déroulement des opérations de nettoyage et de désinfection dans les meilleures conditions», la direction de l’établissement a procédé à la fermeture des espaces loisir, samedi 22 août, dès réception des informations et à l’arrêt temporaire des ventes de l'hôtel, insiste-t-on.

«En plus des protocoles de nettoyages renforcés implémentés dans le cadre du label ALLSAFE, l’hôtel a mandaté un prestataire certifié pour une désinfection complète au niveau de l’ensemble des espaces de l’hôtel», précise le Sofitel Mogador Golf and Spa.

Et d’annoncer que «les opérations reprendront de manière normale au sein de l’hôtel dès que possible avec des équipes exclusivement testées négatives» et que l’établissement continuera à «suivre rigoureusement les recommandations et instructions du comité de veille provincial».