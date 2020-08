Maroc : Le choix entre présentiel et cours à distance s’invite dans l’enseignement supérieur

A l’image de la prochaine rentrée scolaire, dont les cours seront à la fois assurés à distance et en présentiel, le département de l’Enseignement supérieur annonce ce lundi que les cours démarreront à la mi-octobre en laissant le choix aux étudiants.

«L’année universitaire débutera à la mi-octobre 2020, donnant aux étudiants la possibilité de choisir l’une des deux formules : L'enseignement à distance ou les cours en présentiel, en petits groupes», indique un communiqué du Département de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, parvenu à Yabiladi.

La même source ajoute que «les cours en présentiel seront accompagnés d'un ensemble de mesures de précaution, en pleine coordination avec les autorités publiques compétentes, afin de renforcer la prévention et la sécurité sanitaire». Et d’insister sur le «port obligatoire des masques à l'intérieur des espaces universitaires pour tous, la distanciation physique entre étudiants, le lavage et la désinfection réguliers des mains et la stérilisation continue des espaces de formation et d'éducation».

Le communiqué précise qu’«à toute période de la saison académique 2020-2021, le modèle pédagogique approuvé «peut être adapté au niveau de chaque université publique ou établissement d'enseignement supérieur (…) en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique et des changements qui peuvent survenir pour chaque région».

Le département annonce, par ailleurs, le maintien des examens prévus dans quelques jours. Ainsi, «les connaissances et les compétences seront évaluées à distance pour les institutions universitaires à accès limité», tandis que l’évaluation se fera en présentiel pour les autres établissements à accès ouvert, comme les facultés. La même source promet, à cet égard, une augmentation du nombre de centres d'examens de façon à les rapprocher des étudiants.

De plus, l'Office national des œuvres universitaires, sociales et culturelles (ONOUSC) se penche actuellement en coordination avec le ministère et les autorités publiques compétentes pour définir les conditions et les formules appropriées pour l’ouverture des cités universitaires.