Maroc : Un enseignement à distance pour la rentrée scolaire 2020-2021

Le ministère de l'Éducation nationale vient de trancher quant à la prochaine rentrée scolaire. Ainsi, dans le cadre de mesures de précaution visant à limiter la propagation du coronavirus (Covid 19) et dans le cadre d'une démarche volontariste, le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a développé un plan intégré de gestion.

Un plan qui sera mis en place en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique dans notre pays, indique un communiqué du ministère, parvenu ce samedi à Yabiladi.

Le ministère porte ainsi à la connaissance de tous les étudiants et enseignants qu’il a décidé d'adopter «l'enseignement à distance», en tant que formule pédagogique pour le début de la rentrée scolaire 2021-2020, qui commence le 7 septembre pour les niveaux dans tous les établissements d'enseignement publics et privés et écoles étrangères.

Le présentiel en fonction de l'évolution épidémiologique

Le communiqué précise qu’un «enseignement en présentiel» sera mis à disposition des élèves dont les parents exprimeront le choix de cette formule, à condition d'assurer la mise en place d'un mécanisme permettant aux familles qui le souhaitent d'exprimer ce choix.

De plus, afin de préserver la santé et la sécurité de ces élèves et les cadres pédagogiques et administratifs, le ministère promet de «mettre en place les conditions appropriées à travers la mise en œuvre du protocole sanitaire stricte tenant compte du respect des mesures de prévention et de précaution fixées par les autorités sanitaires, notamment le port obligatoire des masques dès la cinquième année de primaire et au-dessus, et le lavage et la désinfection réguliers des mains, ainsi que le respect de la distanciation physique en réduisant le nombre d'élèves à l'intérieur des établissements scolaires et la stérilisation continue des différents équipements des établissements d'enseignement».

Le communiqué précise qu'il est possible à tout moment de la saison scolaire 2021-2020, en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique au Maroc, d'adapter la formule éducative au niveau local ou régional en coordination avec les autorités locales et sanitaires.

Le département promet aussi de veiller, dans les prochains jours à informer la famille éducative, les élèves, leurs parents, ainsi que tous les citoyens et citoyennes, des détails des processus liés à la préparation de la rentrée scolaire 2021-2020 à la lumière de cette situation exceptionnelle.

Le communiqué précise, par ailleurs, que l'examen normalisé régional de la première année du baccalauréat a été reporté à une date ultérieure.