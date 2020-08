Libye : Mohamed Aujjar désigné membre d'une mission de l'ONU sur les violations des droits de l'homme

La Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'Homme, Michelle Bachelet a chargé une mission d'experts de documenter les violations des droits humains qui continueraient d'être commises en Libye «dans un climat d'impunité totale». La mission est chargée d'analyser, entre autres aspects, l'insécurité et l'absence de système judiciaire, écrit l’agence Europa Press ce mercredi.

Approuvée par le Conseil des droits de l'Homme (CDH) de l'ONU, le 22 juin, Michelle Bachelet vient ainsi annoncer la liste de ses membres. Elle sera composée de Mohamed Aujjar, l’ancien ministre de la Justice (Maroc), de Tracy Robinson, de la Jamaïque, et de Chaloka Beyani, de double nationalité zambienne et britannique, entre autres.

«Ce groupe d'experts servira de mécanisme essentiel pour faire face à l'impunité généralisée pour les violations des droits humains qui ont été commises et peut également servir de moyen de dissuasion à de nouvelles violations et contribuer à la paix et à la sécurité du pays.»