Coronavirus : Des chercheurs s’intéressent aux risques de transmission dans un avion

Des virologues de l’hôpital universitaire de Francfort ont publié une étude, mardi, dans la revue américaine Jama Network Open. Ils y analysent la transmission de la pandémie du nouveau coronavirus dans les avions.

Conventionnellement, les virologues estiment que les virus respiratoires ont une zone de contamination dans les avions qui s’étend deux rangées devant et deux derrière. Cependant, le cas ne s’est pas posé, au cours de cette étude. Elle confirme que les transmissions dans un avion sont bien possibles, si les passagers ne portent pas de masques, mais que la contamination diminue considérablement.

Dans l’étude publiée, les faits remontent au 9 mars, lorsqu’un vol Tel Aviv-Francfort de 4h40 et 102 passagers à bord a été signalé, rappelle l’AFP. En effet, les autorités allemandes ont été informées que leurs touristes avaient été en contact avec un hôtelier contaminé, ce qui les a poussés à tester les 24 ressortissants allemands dès leur arrivée à Francfort. Sept se sont avérés positifs et sept autres l’ont été plus tard.

Quatre à cinq semaines plus tard, l’équipe de chercheurs a contacté les 78 autres passagers, dont 90% ont répondu. Deux passagers parmi eux ont été très probablement contaminés durant le vol, mais ils étaient assis de l’autre côté du couloir des sept cas détectés à l’atterrissage.

«Nous avons été surpris de ne trouver que deux transmissions», écrit le chercheur Sebastian Hoehl. Il souligne, cela dit, que «le taux étant plus faible que prévu, et aucun des passagers n’ayant porté de masque, il est rassurant que nous n’en n’ayons pas détecté d’autres».

Plusieurs études sur des voyages de rapatriement depuis Wuhan, en Chine, au début de la pandémie, ont montré qu’aucune contamination n’avait eu lieu à bord, puisque les passagers portaient tous leurs masques.