Le Maroc considère les produits fabriqués à Melilla comme non-européens

A Melilla, les commerçants se plaignent des conséquences d’une nouvelle décision prise par la douane marocaine sur leurs chiffres d’affaires, rapportent Ceuta TV et El Confidencial.

La Confédération des entrepreneurs locaux affirme, dans un communiqué, que depuis le début de ce mois «la douane marocaine n'accepte plus le formulaire EUR-1, qui certifie l'origine européenne des marchandises, si la société exportatrice a son siège social dans la ville autonome. Conformément à l'accord d'association entre l'Union européenne et le Maroc, ce certificat donne droit à une réduction significative voire à une exonération des tarifs sur les marchandises européennes».

En considérant non-européennes les marchandises fabriquées à Melilla, Rabat «empêche ainsi Melilla de vendre ses produits, car elle doit concurrencer de nombreux produits moins chers», explique la publication en ligne.

La nouvelle décision marocaine s’inscrit dans le cadre de sa stratégie de lutte contre la contrebande. Une activité qui rapporte annuellement à l’économie de Melilla 45 millions euros, précise la même source. Il y a deux ans, le Maroc avait décidé de fermer sa frontière commerciale avec Melilla pour les mêmes motifs.

Fin juin, le ministre de l’Economie et des Finances a déclaré à la Chambre des représentants que «dernièrement, une série de mesures ont été prises pour réduire les opérations de contrebande qui menacent la santé des citoyens, impactent de manière significative les entreprises nationales et nuisent au budget de l'Etat». Mohamed Benchaaboun a indiqué que le Maroc veille à «réhabiliter» les frontières de Ceuta et Melilla afin qu'elles assurent leur principale mission à savoir : «la fluidité de la circulation des personnes et des voyageurs» et non des marchandises.

Pour mémoire, le Maroc prévoit de créer une «Zone d’activité économique de Fnideq». Le projet, auquel l’exécutif El Othmani a consacré 200 millions de dirhams, est destiné à limiter la contrebande entre Fnideq et Ceuta. Il complète ainsi l’autre zone industrielle à Nador qui vise la contrebande venant de Melilla.