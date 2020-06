Fnideq : 200 MDH pour mettre fin à la contrebande venant de Ceuta

Le chef du gouvernement autorise l’Agence Spéciale Tanger Med (ASTM) de créer une société anonyme, relavant de son autorité, appelée «Zone d’activité économique de Fnideq», au capital d’un million de dirhams. Le décret n°2.20.425 portant le feu vert de Saad-Eddine El Othlmani vient d'être publié au Bulletin officiel dans son édition du 26 juin.

Cette publication intervient quatre mois après la signature d'un accord entre l’exécutif et l’ASTM portant sur «le financement de l’aménagement, la construction et l’équipement de la zone économique de M’diq-Fnideq-Tétouan», lit-on dans le décret.

Le texte permet à l’Agence de bénéficier de foncier public pour la réalisation de la Zone. La nouvelle SA a pour mission de mener l’opération de promotion et commercialisation, ainsi que la gestion de l’ensemble des espaces de la Zone économique.

Le budget consacré au projet est estimé à 200 MDH sur 3 ans, incluant les coûts des études et travaux. Le tour de table comprend le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (80 MDH) ; le ministère de l’Intérieur (70 MDH) ; le ministère du Commerce, Industrie et l’Economie verte et numérique (40 MDH) et l’Agence de promotion de développement économique et social dans les provinces et les préfectures du nord du royaume (10 MDH).

La réalisation du chantier de la Zone d’activité économique de Fnideq a d'ores et déjà commencé. Le projet permettra au royaume de mettre un terme à la contrebande venant de Ceuta et offrir ainsi une alternative aux Marocains qui vivent de cette activité. Il complète l’autre zone industrielle à Nador animée également par le même objectif vis à vis de Melilla.