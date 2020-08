Deux Marocains arrêtés dans le démantèlement d'un réseau de trafic de haschisch à Madrid

L’opération a ainsi permis l'interception d'une caravane de trois véhicules et la saisie de 525 kilos de haschisch. / DR

La Garde civile a démantelé une organisation criminelle à Madrid dédiée au trafic de haschisch, entraînant l'arrestation de cinq personnes. De même, une cargaison de 525 kilos de haschich a été interceptée à l'intérieur d'un véhicule alors qu'ils tentaient de le transporter de la province de Huelva à Colmenar Viejo, écrit le média espagnol Mira Corredor.

L'enquête a débuté après avoir rassemblé les informations obtenues lors du démantèlement des points de vents de cette drogue à Tres Cantos. Ces informations ont conclu que des ventes importantes avaient lieu dans un garage situé à Colmenar Viejo.

Ainsi, la Garde civile a concentré ses efforts sur l'identification de l'éventuel distributeur, qui s'est avéré être un Marocain aux multiples antécédents liés à des crimes contre la santé publique. Il serait même le leader du groupe, ajoute-t-on.

Au cours de l'enquête, les agents ont pu vérifier que l'un des membres du réseau était un administrateur de plusieurs sociétés de voitures de transport avec chauffeur (VTC), dont les véhicules étaient utilisés pour distribuer des stupéfiants aux clients.

L’opération de la Garde civile a ainsi permis l'interception d'une caravane de trois véhicules et la saisie de 525 kilos de haschisch transportés par l’un d’eux.

Les personnes interpellées sont deux ressortissants marocains, soit le leader âgé 27 ans et un autre quadragénaire. Deux Roumains de 32 et 41 ans qui étaient en charge de la distribution des substances et qui étaient les chauffeurs habituels, ainsi qu’un citoyen espagnol de 47 ans, ont également été interpellés.