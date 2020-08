Etats-Unis : L’achat de 24 avions de chasse F-16 par le Maroc officialisé

L'’achat de 24 nouveaux avions F-16 par le Maroc est désormais officiel depuis vendredi. Le site d’information économique Bloomberg rapporte ainsi que les nouveaux F-16 sont en cours d’assemblage dans la nouvelle usine de Lockheed à Greenville, en Caroline du Sud.

«Le mécanisme de passation de marchés utilisé par le Pentagone facilitera l’attribution de contrats plus rapide et une plus grande clarté des prix pour nos partenaires militaires étrangers», a déclaré Brian Brackens, porte-parole de l’armée de l’air dans un communiqué. «Taïwan et le Maroc devraient être les deux premiers pays partenaires à utiliser ce contrat», indique la même source.

En mars 2019, l’Agence de Défense de Sécurité et de Coopération au sein du Département d’Etat américain a indiqué, dans un communiqué, que le Maroc s’apprêtait à acquérir 25 nouveaux avions F-16 de type D Block 72, pour un budget estimé à 3,787 milliards de dollars. Rabat avait aussi souhaité moderniser ses «23 F-16 existants», en les équipant de la configuration du F-16 V, pour un coût de 985,2 millions de dollars.

Le montant total de ces acquisitions s’élève à plus de 4,772 milliards de dollars (environ 46 milliards de dirhams). Cet achat record dépasse de loin le coût des 24 premiers F-16 acquis en 2007 pour un montant de 2,4 MM$.