Mosaic Company satisfaite des résultats de l’ouverture de l’enquête contre l’OCP aux Etats-Unis

Mosaic Company est plutôt satisfaite des résultats de l'ouverture, fin juin, d'enquêtes en matière de droits compensateurs sur les exportations de phosphates de l’OCP et du groupe russe PhosAgro vers le marché américain.

Les professionnels aux Etats-Unis qui «importent des produits de l’OCP ou des Russes ont définitivement pris du recul (…) Nous avons constaté une baisse en juillet de ces importations», a reconnu Joc ORourke, le président et chef exécutif au sein de Mosaic à l’occasion d’une discussion, tenue le mardi 4 août, avec des analystes financiers et de représentants de banques internationales».

Le responsable a dit ignoré complètement si l’OCP et PhosAgro ont l’intention de revenir dans «les prochains mois» sur le marché américain. Néanmoins il a souligné que son mangement a relevé l’arrivée de nouveaux produits en provenance de l’Egypte, l’Australie et le Mexique.

Pour mémoire, «l’Office chérifien des phosphates n’écarte pas de suspendre ses exportations de produits fertilisants vers les Etats-Unis, indiquaient le 24 juillet sous couvert d’anonymat à l’agence Reuters deux hauts cadres de l’OCP. Le groupe «pourrait réorienter ses exportations vers d'autres marchés», affirmaient-ils.

Le responsable américain est revenu sur les plaintes déposées contre leurs concurrents immédiats. Mosaic Company a pris cette décision «pour remédier aux déséquilibres associés aux subventions gouvernementales injustes aux importations et de mettre en évidence des exigences inégales en matière de normes environnementales. Nous croyons que nos concurrents bénéficient d'un accès à des coûts de roche et à une énergie artificiellement bas sans avoir à respecter des normes environnementales adéquates et appropriées», a-t-il expliqué en réponse aux questions sur le bienfondé de la démarche du groupe américain.