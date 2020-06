Etats-Unis : Mosaic Company exige une enquête sur les engrais importés depuis le Maroc

Mosaic Company, entreprise américaine produisant du phosphate et de la potasse, a déposé la semaine dernière, une pétition visant les engrais phosphatés importés aux Etats-Unis depuis le Maroc et la Russie.

Selon World Fertiliser Magazine, l’entreprise a ainsi demandé l'ouverture d'enquêtes en matière de droits compensateurs sur ces importations, effectuées notamment par le groupe OCP.

Pour justifier cette mesure, la société a expliqué que «d'importants volumes en provenance du Maroc et de la Russie, subventionnées injustement, causent un préjudice important» à ses opérations. «Le but des plaintes est de remédier aux distorsions que les subventions étrangères provoquent sur le marché américain des engrais phosphatés et de rétablir ainsi une concurrence loyale», ajoute le média.

«Mosaic croit au libre-échange et à une concurrence vigoureuse, et nous pensons que nous devons être compétitifs sur un pied d'égalité», a déclaré son président et chef de la direction, Joc O'Rourke, cité par le média. Et d’ajouter que les droits recherchés «aideront à garantir que les agriculteurs nord-américains peuvent compter sur l'industrie américaine du phosphate pour fournir des engrais essentiels à long terme».

Le Département américain du commerce et la US International Trade Commission examineront les plaintes et détermineront les prochaines étapes, qui impliquent généralement des enquêtes administratives approfondies, précise World Fertiliser Magazine.