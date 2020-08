En Italie, la société civile mobilisée pour le rapatriement du corps d'un Marocain

En juin dernier, un Marocain a été victime d’une blessure mortelle par arme blanche suite à une dispute à Milan. Mais alors que le procureur de la République de Milan vient de retrouver et arrêter l’un des coupables et que la famille du défunt peut enfin rapatrier la dépouille de son fils au Maroc, cette opération se heurte à l’absence de moyens financiers pour l’entamer.

C’est en tout cas ce qu’affirme le média italien Milano Today, qui revient sur l’élan de solidarité né dans cette ville italienne pour collecter des fonds et permettre à la famille de Mouhssine de rapartier son corps.

«Pour aider sa mère marocaine désespérée, les amis italiens du jeune homme assassiné ont lancé une collecte de fonds pour ramener le corps au Maroc. Un appel qui est immédiatement devenu viral», écrit-on.

L’opération a été lancée par Amrita Ceravolo de Monza, responsable de l'association Foodforall, qui chaque dimanche prépare et distribue des déjeuners aux sans-abri de la gare centrale de Milan. C’est parmi ce groupe qu’il a rencontré Mouhssine, un jeune homme de 29 ans, originaire du Maroc, arrivé en Italie fin novembre par la route des Balkans.

Mouhssine s'était fait aimer par les volontaires de ladite association, qui veulent garantir son dernier voyage et permettre le rapatriement de sa dépouille, ajoute-t-on.

Il y a deux semaines, les autorités marocaines ont annoncé que les dépouilles mortelles des Marocains décédés à l’étranger et non inhumées, peuvent être rapatriées aux fins d'inhumation au Maroc, sous réserve de certaines conditions. En effet, le décès doit être «survenu suite à une cause autre que la Covid-19 (mort naturelle, maladie non infectieuse)» et les frais de rapatriement doivent être pris en charge par l'assurance ou la famille du défunt.