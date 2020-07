Maroc : Reprise du rapatriement de dépouilles non inhumées de MRE

Le consulat général du Maroc à Bruxelles a indiqué, mercredi, que les dépouilles mortelles des Marocains décédés à Bruxelles et non inhumées, peuvent être rapatriées aux fins d'inhumation au Maroc, sous réserve de certaines conditions.

Dans un avis consulté par Yabiladi, le consulat précise que le décès doit être «survenu suite à une cause autre que la Covid-19 (mort naturelle, maladie non infectieuse)» et que les frais de rapatriement doivent être pris en charge par l'assurance ou la famille du défunt.

La demande d'autorisation de rapatriement doit être accompagnée de pièces justificatives et de la déclaration sur l'honneur relative à la prise en charge des frais de rapatriement, poursuit le communiqué qui précise aussi que le rapatriement doit se faire «uniquement par voie aérienne».

En outre, le consulat du Maroc à Bruxelles note que le dossier présenté à ses services par les sociétés des pompes funèbres en vue de l'obtention du laissez-passer mortuaire doit comporter tous les documents habituels (déclaration du médecin précisant clairement la cause du décès, une copie de la CNIE, passeport, titre de séjour, le laissez-passer mortuaire, l'acte de décès original, l'autorisation de transporter et d'inhumer, l'attestation communale de mise en bière).

L’avis précise enfin que «le laissez-passer mortuaire ne sera délivré qu'après réception de l'autorisation du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger» et qu’il n’y aura pas de transport de dépouille sans autorisation préalable.

Une source souligne que cette nouvelle mesure s'applique à tous les pays desservis par les vols spéciaux. Il est recommandé aux familles de prendre attache avec le consulat marocain le plus proche.