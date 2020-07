La moitié des Marocains pour un renforcement des liens économiques avec la Chine

Une enquête du Baromètre arabe, un réseau de recherche indépendant et non partisan, donnant un aperçu sur les tendances et des valeurs sociales, politiques et économiques des citoyens originaires du monde arabe, a confirmé l’ouverture notable des citoyens de la région MENA sur la Chine.

Ainsi, dans neuf des 12 pays inclus dans le cinquième cycle de sondages du Baromètre arabe, près de la moitié ou plus ont exprimé leur soutien à des liens économiques plus solides avec la Chine.

Au Maroc, 49% des personnes interrogées ont déclaré préférer un renforcement des relations économiques avec la Chine, alors que ce pourcentage tombe à 36% en Algérie, 25% en Egypte. Le même pourcentage atteint 70% en Jordanie, et 63% en Libye et en Tunisie.

De plus, 56% des Marocains se sont prononcés pour une aide supplémentaire de la Chine. Un taux qui atteint 73% en Jordanie, 38% en Algérie et 50% en Tunisie.

Selon le baromètre arabe, les résultats du sondage indiquent que la Chine est la puissance mondiale la plus populaire au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, car les citoyens de la région préfèrent renforcer leurs relations avec l’Empire du Milieu, plutôt que tisser des liens forts avec les États-Unis d'Amérique ou la Russie.

Selon les auteurs de l'étude, ces résultats montrent que la Chine a une grande opportunité dans la région, compte tenu de son rôle de puissance historiquement non coloniale et de son apparition relativement tardive. Le sondage précise que ces facteurs ont contribué à ce que les citoyens de la région accueillent les relations économiques avec la Chine et acceptent l'aide qu'ils reçoivent depuis le pays asiatique.