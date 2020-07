Libye : L’Arabie saoudite salue la solution algérienne des «pays voisins» sans le Maroc

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Faisal bin Farhan, s’est rendu ce mardi 28 juillet à Alger. Au palais Al Mouradia, le chef de la diplomatie du royaume wahhabite a eu des entretiens avec le président Abdelmadjid Tebboune, consacrée à la situation en Libye.

Un déplacement qui intervient moins de vingt-quatre heures après que le Maroc ait effectué un retour remarqué sur ce dossier grâce aux visites à Rabat du président du Parlement libyen (Est), Saleh Aguila, et du président du Haut Conseil d’Etat, Khalid Al Mechri (Ouest).

Les déclarations de Faisal Bin Farhan à la presse indiquent en effet une «convergence de vues» entre Riyad et Alger sur ce dossier, rapporte l’agence APS. Il a, ainsi, salué «le rôle important et central des pays du voisinage dans le règlement pacifique du conflit en Libye en vue de protéger ce pays frère contre le terrorisme et les ingérences étrangères.»

Une idée si chère au pouvoir algérien, et ce bien avant la victoire de Tebboune à l'élection présidentielle du 12 décembre 2019. Elle consiste en effet à accorder un rôle dans la solution de la crise libyenne, uniquement à l’Algérie, la Tunisie et l’Egypte.

«Nous nous engageons à coordonner avec l’Algérie et nous allons tenter avec les pays du voisinage de parvenir à un règlement qui préserve ce pays et lui permette de retrouver sa stabilité», a précisé le ministre saoudien des Affaires étrangères. En revanche, il n'a pas fait mention de l'accord politique de Skhirat signé en décembre 2015.

Faisal Bin Farhan s’est rendu, le lundi 27 juillet, au Caire où il a eu des entretiens avec le président Abdelfattah Al Sissi sur le dossier libyen.