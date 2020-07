Bruxelles : Mohamed, Adam, Imran, des prénoms de plus en plus populaires chez les nouveau-nés

Mohamed, Adam, Amir ou encore Imran, font partie des dix prénoms de nouveau-nés les plus populaires à Bruxelles, parmi les garçons nés en 2019. Parmi les filles, des prénoms comme Nour, Yasmine, Amira et Inaya sont les plus populaires, selon une étude relayée par le site Mundo Islam.

La même source rappelle que 300 000 habitantes et habitants de Bruxelles sont de confession musulmane, soit 23% de la population de la ville. Il s’agit principalement de personnes issues de l’immigration marocaine (70%) et turque (20%). La plupart se disent pratiquants, dont 19% qui pratiquent activement leur religion, alors que seulement 4% ne le sont pas.

Cité par Mundo Islam, le sociologue des religions, Felice Dassetto estime que d’ici 2030, les musulmans deviendront une majorité religieuse à Bruxelles, comme cela est le cas dans d’autres villes européennes, à l’image de Rotterdam.