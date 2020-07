Immigration au Canada et coronavirus : Plusieurs candidats et familles marocaines dans le flou

Une reprise annoncée pour le 1er juillet

Contactée par Yabiladi ce lundi, l’ambassade du Canada à Rabat n’a pas donné suite à notre requête. Elle nous a toutefois demandé d’adresser nos questions par mail.

Pour sa part, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a annoncé le 30 juin, la réouverture de ses services. «A partir du 1er juillet 2020, IRCC recommencera, dans la mesure du possible, à traiter les demandes de visa de visiteur (y compris les visas de transit) et les demandes d’autorisation de voyage électronique (AVE) présentées en ligne», a-t-on indiqué.

«La reprise du traitement et du règlement définitif de demandes de visa de visiteur, lorsque possible, aidera IRCC à atténuer les répercussions sur les délais de traitement et contribuera à accélérer les déplacements des gens lorsque les restrictions de voyage seront levées», explique ce service canadien.

Et de préciser que cette opération concernera aussi, «dans la mesure du possible, les demandes de permis d’études, de permis de travail et de résidence permanente présentées en ligne».