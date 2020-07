El Othmani oblige ses ministres à passer leurs vacances cette année au Maroc

Dans une circulaire adressée ce jeudi aux ministres, aux ministres délégués et aux hauts commissaires, le chef du gouvernement Saâdeddine El Othmani a invité les départements ministériels, les entreprises publiques et les collectivités territoriales à «participer à la relance du tourisme nationale, surtout à travers la mise en place de mesures permettant d’inciter le dynamisme touristique».

Ainsi, le chef du gouvernement indique que la circulaire oblige les membres du gouvernement et les responsables des services centraux ou externes, des entreprises publiques et des collectivités territoriales de passer les vacances de 2020 sur le territoire national.

La circulaire propose aussi d’accorder une préférence au tourisme national, dans le cadre de services et offres proposés aux membres des fondations et des associations d’œuvres sociales et ce à travers la mobilisation pour le soutien de l’offre touristique nationale.

El Othmani appelle aussi à «encourager la programmation et l’organisation de conseils administratifs, de formations continues et de conférences dans des établissements touristiques, avec le recours aux services des professionnels du secteur touristique, tout en veillant à répartir ses activités sur l’ensemble des régions du Maroc.