Parution du livre «Dette publique et impérialisme au Maroc» aux éditions La Croisée des Chemins

La maison d'édition La Croisée des Chemins a annoncé cette semaine la parution de l’ouvrage «Dette publique et impérialisme au Maroc (1856 – 1956)» d’Adam Barbe, préfacé par Thomas Piketty.

Le livre «explicite les mécanismes économiques et diplomatiques» à l’origine de l’étranglement financier l’endettement insoutenable qui a précipité l’instauration du protectorat français au Maroc ayant précédé la signature du traité de Fès en 1912.

«La politique impériale de la dette, emblématique de l’expansion coloniale européenne au xixe siècle, met alors en perspective des événements structurants des années 2010, à l’instar des crises de la dette souveraine en Europe et de la politique africaine de la Chine», explique-t-on dans un communiqué de presse.

Et d’ajouter que «l’importance de la dette au Maroc pendant la colonisation ne se limite pas à la conquête française : elle a permis à des acteurs financiers d’occuper une place incontournable dans l’économie coloniale, voire au-delà : l’importance de l’Omnium Nord-Africain (ONA) dans le Maroc indépendant n’est pas sans lien avec le système mis en place par la Banque de Paris et des Pays-Bas (Paribas) sous le protectorat».

Le livre retrace ainsi comment sur un siècle, de 1856 à 1956, s’est nouée «une histoire économique, politique et diplomatique dont la dette est le fil rouge, actrice discrète mais non moins essentielle des bouleversements à l’origine du Maroc moderne».

«Adam Barbe est normalien, diplômé de la Paris School of Economics et de l’Inalco. Il est également titulaire de trois licences de la Sorbonne, en économie, en sociologie et en histoire», conclut-on.