Maroc : 303 Marocains bloqués au Canada rapatriés via l'aéroport Agadir-Al Massira

Opération d'accueil de Marocains rapatriés depuis l'étranger, via l'aéroport d'Agadir / DR.

Quelque 303 Marocains bloqués au Canada, suite à la fermeture des frontières aériennes, terrestres et maritimes en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, ont regagné dimanche matin le Maroc, via l'aéroport Agadir-Al Massira dans le cadre d'une opération prise en charge par les autorités marocaines. Ce voyage de retour a profité principalement aux personnes souffrant de maladies chroniques ou ayant subi des opérations chirurgicales, outre les enfants et les nourrissons.

L'opération de rapatriement, organisée par l'ambassade et le consulat général du Maroc au Canada, en collaboration avec les autorités canadiennes, s’est déroulée dans le respect des mesures de précaution et du protocole sanitaire en vigueur. Dans une déclaration à la MAP, le directeur de l'aéroport Agadir-Al Massira, Mohamed Bahaj, a indiqué que ce vol de la Royal air Maroc (RAM) en provenance de Montréal est le 24e qui a atterri à cet aéroport dans le cadre de l'opération de rapatriement des Marocains bloqués à l’étranger.

Cette plateforme aéroportuaire a accueilli jusqu'à aujourd'hui 3 974 rapatriés en provenance de plusieurs pays, a relevé le responsable. Il rappelle que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour faciliter les formalités douanières et permettre aux bénéficiaires de cette opération de récupérer leurs bagages de manière fluide et ordonnée, dans le respect des mesures préventives et du protocole sanitaire en vigueur.

Ces personnes ont été embarquées à bord de bus à destination d'établissements hôteliers d’Agadir, où elles ont été soumises aux tests de dépistage au nouveau coronavirus et seront confinées, avant de regagner leurs domiciles.