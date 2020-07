Affaire Rachid Talbi Alami : Le PAM demande les explications de Benchaaboun et d'El Ferdaous

Rachid Talbi Alami, membre du bureau politique du RNI et ancien ministre de la Jeunesse et des sports. / DR

Le Parti de l’authenticité et de la modernité (PAM) vient d’exiger la comparution, en urgence, des ministres de la Culture, de la jeunesse et des sports et de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, devant la Chambre des représentants.

Othman El Ferdaous et Mohamed Benchaaboun sont ainsi appelés à se prononcer sur les «dysfonctionnements» au sein du département de la jeunesse et des sports à l’époque du ministre RNIste, Rachid Talbi Alami. Cet appel fait écho à l’annonce du parti du Tracteur, qui a cherché à établir des contacts avec les partis d'opposition afin de former une commission d’enquête sur le sujet.

Dans leur nouvel appel, les élus du PAM demandent à ce qu’une réunion de la Commission des affaires sociales, dirigée par l'istiqlalienne Saida Aït Bou Ali, soit consacrée à l'étude «des accords conclus par le ministère de la Jeunesse et des sports, à l'occasion de l'organisation par le Maroc des Jeux africains, fin août 2019». Une période durant laquelle ce département était dirigé Rachid Talbi Alami. Le Parti du Tracteur exige de «révéler le coût général de ces Jeux et leur respect de la loi sur les marchés publics».

Le secrétaire général du PAM, Abdellatif Ouahbi, avait déjà annoncé qu’il coordonnerait, avec président du groupe parlementaire de son parti à la Chambre des représentants et les formation d'opposition, afin de demander une commission d’enquête. Le premier parti de l’opposition, deuxième en nombre de sièges à la Chambre basse du Parlement, a évoqué un «scandale», se référant entre autres à la création présumée par ledit ministère d’un site web ayant coûté 2,5 MDH, soit dix fois plus que la valeur réelle du projet.