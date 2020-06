88% des Marocains pensent que le télétravail est plus difficile que le travail présentiel [sondage]

Une enquête menée conjointement par les cabinets Claire Vision Consulting et Compétence Plus, entre le 15 et le 23 juin, s’est intéressée à ce que les Marocains pensent du confinement. Un échantillon de 500 personnes, représentatives de la société marocaine, ont été interrogées de façon aléatoire.

Ainsi, 94% des sondés ont déclaré que les mesures (confinement, couvre-feu) prises par le gouvernement sont bonnes. 83% estiment que les mesures économiques mises en place ont été efficaces, tandis que 70% trouvent efficaces les mesures sociales prises à ce jour.

Quant aux émotions ressenties durant le confinement, 50% des répondants évoquent la peur, 50% la sécurité, 25% la colère et 33% évoquent la joie. «Des émotions mitigées… Entre la peur de la contamination et la sécurité liée au fait de rester chez soi, l’échantillon interrogé a vécu le confinement avec des sentiments différents», explique le sondage.

De plus, 87% des Marocains affirment avoir respecté le confinement, tandis que 83% restent optimistes quant à la situation future.

Interrogés sur ce qui les a le plus manqué durant le confinement, 71% citent les visites familiales et amicales, 25% la pratique du sport, 18% les cafés, 12% évoquent le coiffeur alors que 7% citent les restaurants.

S’agissant du télétravail, 69% des répondants ne souhaitent pas le prolonger après le déconfinement, alors que 88% trouvent que le télétravail est plus difficile que le travail présentiel.

L’étude ajoute que 73% des répondants ont déclaré que leur revenu a été impacté négativement par le confinement, dont plus de la moitié affirme que cet impact dépasse les trois quarts du revenu du ménage, alors que 23% de l’échantillon ont déclaré avoir été en arrêt total.

Quant aux habitudes, 5% déclarent avoir commencé à faire les courses et les achats en ligne, 10% ont perdu du poids contre 18% qui ont pris du poids. Enfin, le sondage note que 37% ont eu un rythme de sommeil irrégulier.