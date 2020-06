Non-déclarations à la CNSS : Le bureau d’avocat du ministre Amekraz réagit

Le ministre de l’Emploi et de l’Insertion sociale a décidé de réagir plus rapidement que son «frère» et mentor Mustapha Ramid. Faisant, lui aussi, l’objet de soupçons de non-déclaration à la CNSS de deux salariés de son bureau d’avocat à Agadir, Mohamed Amekraz a réagi indirectement ce dimanche, soit seulement quelques heures après les révélations publiées par le site Barlamane.com.

Ainsi sur les traces de Mustapha Ramid, le jeune ministre a confié cette mission au gérant légal de son bureau dans la capitale du Souss, Abass El Madani, qui officie depuis sa nomination au gouvernement El Othmani II en octobre dernier.

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, il précise que «les cinq salariés du bureau sont tous déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale, conformément à la loi et bénéficient par conséquent de tous leurs droits».

Me. El Madani n’a, en revanche, apporté aucune preuve matérielle attestant de l’inscription des deux salariés en question D.I et F.O, cités par la publication en ligne Barlamane.