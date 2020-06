Espagne : Le parquet ordonne d’approfondir l’enquête sur le décès d’Iiyas Tahiri

Le bureau du procureur d’Almería a demandé qu’une nouvelle ordonnance soit émise, pour la poursuite de la procédure relative à l’identification des responsabilités dans la mort d’Ilias Tahiri. Le jeune Marocain de 18 ans est décédé dans le centre pour mineurs Tierras de Oria en juillet 2019, pendant qu’il était violemment maintenu par des agents.

Publiée le 9 juin dernier, une vidéo retrace en effet des violences subies par le jeune marocain, vraissemblablement «asphyxié par six personnes – un responsable du centre et cinq gardes de sécurité», selon les révélations.

«Toutes les conditions requises par notre Code pénal et la jurisprudence de la Cour suprême sont réunies pour imputer le résultat du décès à des personnes qui, connaissant les risques inhérents à leur décision et même expressément avertis, ont approuvé et ordonné l’application du protocole d’enfermement», précise le ministère public espagnol, cité ce vendredi par l’agence de presse EFE.

Dans ce sens, une lettre a été envoyée à la Cour d’enquête de Purchena (Almería). EFE, qui a consulté le document, indique que celui-ci ordonne de répondre à la requête de la famille du défunt et demande que le dossier de l’affaire soit revu, pour une enquête approfondie.

Le procureur Carlos Castresana rappelle que le Médiateur a demandé la suppression des mécanismes de l’enfermement physique des mineurs, exigeant que la Cour ordonne à Tierras de Oria et à l’association GINSO, responsable de sa gestion, de suspendre ledit protocole. Cette ordonnance répond également à la plainte de la Fondation Ibn Battuta, qui exige de dédommager la famille.