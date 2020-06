De nouvelles révélations sur le décès du Marocain Ilias Tahiri, le George Floyd espagnol

L’affaire remonte à bientôt un an, mais de nouvelles révélations prouvent que le Marocain Iliass Tahira, 18 ans, décédé étouffé par plusieurs gardes de sécurité, le 1er juillet dans un centrepour mineurs en Espagne.

Selon le journal espagnol El Pais, une vidéo publiée mardi 9 juin retrace la violence terrible sur le jeune marocain, ce qui a enflammé les réseaux sociaux.

«Iliass Tahiri n’était pas noir mais d’origine maghrébine. Il venait d’avoir tout juste 18 ans. Il est mort, le 1er juillet 2019, dans un centre pour mineurs – placé sous tutelle de l’État – d’Almería, dans le sud du pays. Non pas asphyxié par une seule personne, mais par six personnes – un responsable du centre et cinq gardes de sécurité», poursuit-on.

En janvier 2020, la juge d’instruction chargée de cette affaire avait conclu à un «décès brusque accidentel» et avait prononcé un «non-lieu». Depuis, la famille du jeune homme a déposé un recours, encore à l’étude.

Les responsables du centre et les autorités espagnoles le décrivaient comme «un enfant difficile qui était déjà passé par plusieurs centres d’accueil pour mineurs» et qui a «dû être maîtrisé par les gardes de sécurité du centre – apparemment après une tentative de suicide», ajoute-t-on.

Une «maîtrise» qui a été «ultraviolente et totalement hors protocole», comme l’attestent les images dévoilées cette semaine par El Pais, depuis une caméra de vidéosurveillance de la pièce en question,

«On sait que l’on vit dans un État de droit car un crime a un prix : le coupable est puni ; la victime ou sa famille obtient justice. Mais voici ce que démontre la vidéo : tous les maillons qui devaient garantir aux parents d’Iliass Tahiri la vérité sur la mort de leur fils se sont révélés défaillants, un par un – les centres publics confiés au privé comme les institutions judiciaires», conclut El Pais.