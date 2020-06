La YouTubeuse marocaine Mi Naïma a quitté la prison d'Oukacha ce jeudi

La YouTubeuse marocaine Mi Naïma a quitté l'établissement pénitentiaire Oukacha, à Casablanca, où elle purgeait une peine d'emprisonnement. Selon la version arabophone du 360, qui rapporte l’information, la YouTubeuse a quitté la prison ce jeudi matin, trois mois après son arrestation pour diffusion de fausses informations sur le coronavirus.

Fin mai, la Cour d’appel de Casablanca a décidé de réduire la peine prononcée à l’encontre de la quadragénaire. Environ un mois après son arrestation, elle avait été condamnée par le tribunal de première instance de Casablanca à un an de prison ferme pour «avoir publié de faux contenus par le biais de systèmes d'information et de s’être opposée à l’exécution des travaux ordonnés par l'autorité publique».

Mi Naïma a été arrêtée après avoir publié une vidéo sur les réseaux sociaux, mettant en doute la pandémie du nouveau coronavirus, et incitant les Marocains à ne pas appliquer les recommandations de prévention et les décisions ordonnées par les pouvoirs publics pour éviter la propagation du virus. Des déclarations qui ont fait l'objet de plaintes électroniques déposées par un certain nombre de citoyens auprès du procureur compétent et de la police judiciaire.