Le Maroc aurait commandé 36 véhicules blindés tactiques Sherpa du Français Arquus

Le Maroc aurait commandé 36 véhicules blindés tactiques Sherpa en deux versions, Light Scout et Light APC, fabriqués par la société française Arquus, rapporte le média espagnol spécialisé Defensa.

La famille Sherpa se compose actuellement de quatre modèles de base : le Sherpa Scout, un véhicule de reconnaissance blindé 4-5 places, sa version Station Wagon ; le Carrier, spécialement équipé pour le transport de troupes ou de systèmes de communication, l'APC et le Sherpa Forces Spéciales, pour les missions d'infiltration.

«L'armée marocaine a contracté un très petit nombre de véhicules Sherpa en deux versions différentes, peut-être car ils sont destinés à l'une des unités des forces spéciales que l'armée souhaite équiper pour répondre aux besoins opérationnels après des années à négliger ce secteur et à se concentrer dans d'autres unités, comme l'artillerie et l'infanterie mécanisée», explique-t-on.

Defensa rappelle que l'armée marocaine exploite seulement deux types de véhicules blindés tactiques, les Humvees produits par la société américaine AM General, dont elle compte plus de 2000 unités, et un nombre inconnu de véhicules VAMTAC à quatre roues motrices produits par la société espagnole Urovesa.

Le mois dernier, Arquus a célébré la fabrication de son 1 000e Sherpa à Limoges, rappelle Defensa. La famille Sherpa a été introduite en 2006 à Eurosatory, et après quatorze ans de production, elle a été exportée vers différents pays dans différentes configurations, dont l'Égypte, le Koweït, le Liban, le Chili et l'Indonésie.

A rappeler qu’Arquus, l'ex-Renault Trucks Defense, a enregistré une année 2019 record en livrant 2 200 véhicules militaires.