L'Américain Universal Music Group ouvre un bureau au Maroc

La société américaine Universal Music Group (UMG) ouvre pour la première fois un bureau au Maroc. Il sera basé à Casablanca et dirigé par Serena Safieddine, responsable du développement commercial du groupe, ayant déjà travaillé à la division Moyen-Orient et Afrique du Nord d'UMG depuis plus d'un an.

Le nouveau bureau UMG au Maroc «se concentrera sur les partenariats A&R (Artists and repertoire) et les partenariats créatifs et commerciaux. Il développera des initiatives aux côtés d'Universal Music France, où les labels ont déjà connu du succès avec des artistes francophones de la région qui gagnent en popularité auprès de la diaspora locale avant de se transformer en succès grand public» écrit la plateforme spécialisée Billboard.

«Au Maroc et dans ses voisins immédiats, il existe une multitude de talents d'artistes inexploités et nous sommes ravis de présenter ces sons uniques au public, aux plateformes et aux partenaires du monde entier», a déclaré Patrick Boulos, PDG d'Universal Music pour la région MENA, citant dans un communiqué.

Universal Music Group est déjà présent en Afrique. Le groupe dispose de bureaux en Afrique du Sud, au Nigéria, au Kenya, en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Sénégal