Casablanca : La lecture des index des compteurs de Lydec a repris depuis le 1er juin

A Casablanca, l’activité de lecture des index des compteurs pour déterminer les consommations réelles d’eau et d’électricité des clients de Lydec, suspendue dans le cadre de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, a repris depuis 1er juin.

«Cette lecture des index des compteurs des clients a permis de déterminer le volume réel de leurs consommations depuis la dernière date de relève de leurs compteurs effectuée avant le confinement sanitaire jusqu’à la dernière date de la relève réalisée en juin», indique le délégataire des services de distribution d'eau, d'électricité, de l'assainissement et de l'éclairage public à Casablanca.

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, Lydec explique qu’en conséquence, les factures précédentes, qui ont été établies sur la base d’une estimation des consommations en raison du confinement sanitaire, sont régularisées dans les factures des clients de juin sur la base de leurs consommations réelles. «Cette régularisation de la facturation est établie en veillant au strict respect des tranches tarifaires. Pour ce faire, le volume global des consommations réelles des clients pendant la période de confinement est réparti par mois, tout en déduisant les montants correspondant aux consommations estimées précédemment», poursuit le communiqué.

De ce fait, deux cas peuvent se présenter. «Si la consommation réelle est supérieure aux estimations précédentes, la différence sera prise en compte dans la facture de juin», explique-t-on. Dans le deuxième cas, «si la consommation du client est inférieure aux estimations précédentes, un avoir sera mis à sa disposition».

«Consciente que certains clients sont impactés par ce contexte difficile, Lydec reste solidaire et pourra accorder, au cas par cas et à titre exceptionnel, à ceux qui le souhaiteraient des facilités de paiement», promet le délégataire, en invitant les clients à contacter son centre de Relation clientèle, télécharger l’application mobile ou encore se rendre dans l’agence physique la plus proche.