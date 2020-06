Début de l’opération de transfert des cas actifs de Tanger vers l'hôpital militaire de Benslimane

Ce dimanche matin, les personnes testées positives au nouveau coronavirus et prises en charge jusque-là dans les hôpitaux de la région de Tanger-Tétouan Al-Hoceima, ont été transférées à bord de bus vers l'hôpital militaire de campagne de Benslimane.

Selon le média local Tanger 24, l’opération a commencé depuis l'hôpital Al Kortobi, l'hôpital Mohammed VI et la clinique de la CNSS, situés à Tanger. Le nombre de cas actifs présents dans le nord du royaume est de 192 au total. Citant la Direction régionale de la santé dans la région de Tanger-Tétouan Al-Hoceima, la même source a ajouté que ces cas se répartissent entre Tanger (101), Larache (81) et Tétouan (10).

A rappeler que les ministères de l'Intérieur et de la Santé ont annoncé, dans un communiqué conjoint publié samedi soir, que tous les cas actifs et les futurs cas atteints du nouveau coronavirus seront regroupés dans les hôpitaux de Benslimane et Ben Guérir, dans le cadre de l’accélération du déconfinement progressif à partir du 20 juin.