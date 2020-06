Coronavirus : Les cas actifs et futurs cas positifs regroupés à Benslimane et Ben Guérir

Les cas actifs Covid-19 et les futurs cas positifs dépistés seront regroupés au sein de deux structures sanitaires spécialisées, localisées respectivement à Benslimane et Ben Guérir, annonce samedi soir un communiqué conjoint des ministères de l'Intérieur et de la Santé.

Cette mesure permettra d’accélérer, à partir du 20 juin, le processus de levée progressive du confinement.

Au vu de l’évolution maîtrisée que connait la situation épidémiologique et sanitaire liée à la Covid 19 dans le royaume, rendue possible grâce aux efforts conjugués et constants du citoyen, de l’administration et de l’ensemble des composantes de la société marocaine ; la quasi-totalité des près de 700 cas actifs Covid-19 dénombrés à l’échelle nationale étant dans un état de santé rassurant et stable, souligne le communiqué, précisant que ce regroupement vise notamment à libérer les hôpitaux du royaume pour soigner d’autres malades.

Les deux structures dédiées à la gestion du Covid 19, qui offriront toutes les conditions d’hébergement adéquat et de suivi médical approprié, seront gérées de manière conjointe par des médecins civils et militaires et dans les meilleures conditions, à l’instar de la gestion collaborative efficace menée jusqu’à présent, poursuit le communiqué.

Ce regroupement s’accompagnera de la poursuite des mesures de dépistage massif de l’ensemble des personnes contact, de même qu’au niveau des entreprises et des espaces professionnels sur tout le territoire national.

Cette mesure permettra d’accélérer, à partir du 20 juin, le processus de levée progressive du confinement et ce, tout en tenant compte de l’évolution de la situation épidémiologique du royaume, conclut le communiqué conjoint.