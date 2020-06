France : L’IGPN saisie après des plaintes de mineurs pour injures racistes et homophobes

Le parquet de Créteil a annoncé, mercredi soir, que l’Inspection générale de la Police nationale (IGPN) allait être saisie, dans le cadre d’une plainte de quatre adolescents pour «détention arbitraire» et «injures à caractère raciste et homophobe». Cette mesure a été rendue publique, quelques heures après les révélations de France Inter et de Médiapart sur cette affaire, où les jeunes disent avoir été arrêtés et conduits au commissariat du Kremlin-Bicêtre, sans que les agents ne leur notifient la raison.

Dans les témoignages, les quatre mineurs de 14 à 15 ans disent avoir été traités de «nègres» qui «ne savent pas s’habiller», de «Maghrébin con» ou encore de «pédés». L’un d’eux dit également avoir été giflé lorsqu’il a répondu à un policier. Mercredi, le parquet de Créteil a confirmé à l’AFP que les faits remontaient au 26 mai dernier, dans le cadre d’un contrôle de police en banlieue parisienne.

Avocat des familles plaignantes, Me Jerôme Karsenti décrit à l’AFP que les adolescents ont été «menottés en pleine rue pendant deux heures avant qu’une voiture de la police municipale ne vienne pour les emmener au commissariat». Pour la police, leurs descriptions correspondraient à des personnes soupçonnées de vol. Mais le bornage des téléphones des jeunes montre qu’ils étaient chez eux, le jour des faits.

Selon l’avocat, trois des amis ont été placés en garde à vue, mais leurs parents n’en ont été informés que tardivement. Ils ont quitté ensuite le commissariat, sans poursuites.