Maroc : 71 nouveaux cas du coronavirus, principalement à Marrakech et Tanger

Jusqu’à ce mardi à 18h, 71 nouveaux cas du coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 8 508 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie.

«Nous atteignons ainsi 23,4 infections pour chaque 100 000 habitants», a déclaré Mouad Mrabet, directeur du Centre national des opérations d'urgence, lors du point de presse quotidien du ministère de la Santé.

Ainsi, 30 nouveaux cas ont été enregistrés à Marrakech, dans deux précédents foyers familiaux toujours actifs. De plus, 22 nouveaux cas ont été enregistrés à Tanger, Larache et Al Fahs Anjra et s’agit de foyers industriels et des personnes contacts. Casablanca a pour sa part connu 12 nouvelles infections, parmi des personnes contacts de cas précédents, alors que 7 cas ont été enregistrés dans la région de Rabat-Salé-Kénitra.

Le responsable a précisé que ces nouveaux cas ont été découverts grâce au suivi des personnes contacts, qui a concerné jusqu’à aujourd’hui 49 335 personnes, tandis que 6 771 sont toujours sous surveillance. Et de noter que 16 409 tests ont été effectués lors de ces dernières 24 heures, portant à 347 543 cas écartés depuis le début de cette pandémie au Maroc

Entre hier et ce mercredi, un cas de décès a été enregistré à Casablanca, portant à 211 le nombre de personnes décédées au Maroc à cause du Covid-19, tandis que le taux de létalité reste stable à 2,5%.

De plus, 72 nouvelles rémissions ont été constatées, ce qui porte leur nombre total à 7 565 et le taux de rémissions à 88,9%. Les cas actifs augmentent en conséquence pour atteindre 732 cas, soit 2 pour 100 000 habitants. «La plupart se trouve dans la région de Casablanca-Settat (246 cas), Marrakech-Safi (188), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (152) et Rabat-Salé-Kénitra (88)», a-t-il ajouté.

Dr Mouad Mrabet rappelle que 7 cas seulement sont actuellement en réanimation (trois à Casablanca et quatre à Tanger), dont quatre sont sous respiration artificielle.