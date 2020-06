Prise comme traitement préventif, la Chloroquine inefficace contre le coronavirus

Menée par des chercheurs de l’Université du Minnesota et du Canada, une nouvelle étude, publiée dans le New England Journal of Medicine et reprise par le New York Times, a monté que l’hydroxychloroquine de façon préventive serait inefficace. Selon Le Parisien, cette étude a été réalisée sur 821 personnes en contact avec des personnes exposées à la Covid-19.

Dans les quatre jours suivant l'exposition au virus, une partie des patients ont reçu de hydroxychloroquine et les autres un placebo. Ils ont été testés au bout de 14 jours. Parmi ceux qui prenaient de l'hydroxychloroquine, 49 sur 414, soit 11,8 %, sont tombés malades. Dans le groupe placebo, 58 sur 407, soit 14,3 %, sont tombés malades.

«Analysée statistiquement, la différence entre ces taux n'est pas significative», constatent les chercheurs. En d'autres termes, «le message à retenir pour le grand public est que si vous êtes exposé à quelqu'un avec Covid-19, l'hydroxychloroquine n'est pas un traitement préventif post-exposition efficace», affirme le docteur David R Boulware, de l'Université du Minnesota.

Et d’ajouter que selon la même étude, le médicament n'a pas non plus aggravé la maladie. Les effets secondaires comme les nausées de l'hydroxychloroquine étaient plus fréquents que ceux sous placebo (40,1 % contre 16,8 %) mais il n'y a eu aucun problème de rythme cardiaque ni aucun autre effet indésirable grave.

Une conclusion qui tranche par rapport à celle publiée dans The Lancet puis remise en cause par la suite.

Le Parisien rappelle que le président américain Donald Trump avait affirmé prendre l'hydroxychloroquine à titre préventif et à plusieurs reprises a vanté ses mérites.