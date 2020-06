Maroc : Une affaire de pédophilie secoue la médina de Marrakech

Dans la médina de Marrakech, des organisations de la société civile appuient une mère qui a dénoncé un acte de pédophilie sur sa fille de trois ans. Sur la base de deux certificats médicaux, la mère dit en effet que son enfant a été victime de viol sous le coup de menaces à l’arme blanche, de la part d’un homme qui partage la même adresse que la famille. Les faits remonteraient au 25 mai dernier, selon un communiqué de la section locale de l’Association marocaine des droits humains (AMDH).

L’ONG, qui s’est saisie du dossier de la plaignante, indique que celle-ci avait montré des signes d’infections graves au niveau de ses parties intimes, ce qui a poussé la maman à conduire son enfant en urgence chez un médecin. Celui-ci aurait établi que la petite fille a fait l’objet de sévices sexuels et de viol anal, ce que cette dernière a fini par confirmer à sa mère.

Selon son récit, le violeur présumé l’aurait prise à l’étage supérieur du domicile pour abuser d’elle, en la menaçant au couteau. L’association décrit ainsi le «traumatisme profond de l’enfant», qui n’a pas pu dénoncer immédiatement les faits.

Dans ce sens, l’AMDH-Marrakech dit avoir reçu la plainte de la mère, mais exige l’ouverture d’une enquête afin de définir les responsabilités et obtenir réparation pour la petite fille. «Nous considérons que le viol de mineurs et leur exploitation sexuelle, notamment à des fins pornographiques, est une violation flagrante des droits humains, en particulier les articles 32 et 34 de la Convention relative aux droits de l’enfant, de même que les menaces à l’arme blanche sur la fillette de trois ans est une atteinte à sa dignité», dénonce l’ONG.

Celle-ci appelle également les autorités judiciaires à «une action immédiate et urgente» pour prévoir les sanctions nécessaires, et permettre par ailleurs à l’enfant de bénéficier du suivi médical et psychologique adéquats.