Le président palestinien présente ses condoléances au roi après la mort de Youssoufi

Le président palestinien Mahmoud Abbas a fait part, dimanche, de ses condoléances au roi Mohammed VI, à la suite du décès de l’ancien Premier ministre marocain Abderrahmane Youssoufi.

«Au nom de l’Etat de Palestine et de son peuple, nous adressons à votre majesté et au peuple frère du royaume du Maroc et à l’honorable famille Youssoufi nos condoléances après départ de l’éminent dirigeant politique, Abderrahmane Youssoufi, qui a été au service de son pays et de son peuple, ainsi qu’au premier rang pour la défense de la cause palestinienne et de toutes les causes de notre nation arabe», indique le courrier, repris par le mouvement Fatah.

Le président palestinien a exprimé ses «plus hautes expressions de sincères condoléances», ce qui rappelle par ailleurs les liens étroits entre Abderrahmane Youssoufi et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) pendant de longues années. Dans ce sens, l’agence de presse palestinienne WAFA a souligné que l’ancien Premier ministre marocain «était l’un des plus ardents défenseurs de la cause palestinienne, qui occupait une place de choix dans son action militante au Maroc et à l’étranger».