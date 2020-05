Une page Facebook incite à la haine contre Nabil Ayouch, Rafik Boubker et 3 YouTubeurs

Dans le sillage de l’affaire de l’acteur Rafik Boukber, poursuivi pour des propos blasphématoires contre l’islam, une page Facebook a lancé un appel à la haine contre lui, trois YouTubeurs marocains ainsi que Nabil Ayouch.

Intitulée «Centre Baraah», ladite page qui se veut comme luttant contre «l'apostasie», «hostile» à l’encontre des «mécréants» et «démasquant les apostats, leurs mensonges et leurs programmes et les caprices de leurs idées» a publié un photomontage avec les photos des quatre marocains.

La page a accompagné ce photomontage, supprimé depuis, par un hadith du Prophète Mohammed mettant en lien la croyance d’un musulman et son amour pour le prophète de l’islam. «Comment peuvent-ils considérer le fait d’insulter et d’injurier le Prophète, et insulter sa religion et celle de Dieu comme de la liberté d'expression ?», s’interrogent ses administrateurs. «Cela est-il l’avis de ceux qui aiment Dieu et son Prophète ?»

Et d’inviter les fans de cette page, qui dépassent les 15 000 abonnés à visiter les pages des cinq Marocains, qualifiés d’«hypocrites» pour «voir leurs paroles». «Regardez ensuite l’état de leurs partisans et de leurs fans, pour découvrir l'étendue de la tragédie», poursuit le message.

La même source cite enfin un verset de la Sourate «Les Hypocrites» (numéro 63) : «Ce sont des ennemis, garde toi d’eux ! Dieu les combat ! Comment se détournent-ils ?»

Ce n'est pas la première fois que la page «Centre Baraah» réagit aux sorties médiatiques critiquant l'islam. Lundi, ses adminstrateurs ont affirmé que «quiconque porte au Prophète est un apostat qui doit être tué sans désaccord», en réaction à un poste Facebook d'une professeure marocaine de philosophie. «C'est un acte sur lequel les imams du malikisme insistent avec fermeté. Combien de têtes ont été coupées pour rendre justice au Prophète» contre ces actes, ajoute la page.