Coronavirus : L'aide promise par l'UE pour soutenir le Maroc versée

Des versements de l’Union européenne de plus de 1,7 milliard de dirhams sont intervenus, au 26 mai, en appui à la lutte contre la pandémie du Covid-19 au Maroc, indique-t-on vendredi dans un communiqué conjoint du ministère de l'Economie, des finances et de la réforme de l’administration, et la Délégation de l'UE à Rabat.

«Le ministre de l'Economie, des finances et de la réforme de l'administration, Mohamed Benchaâboun, et l'ambassadrice de l'UE Claudia Wiedey se sont félicités des versements de l’Union européenne intervenus au 26 mai, au bénéfice du budget du Maroc, totalisant un montant de plus de 1,7 milliard de dirhams (157 millions d’euros), en appui à la lutte contre le Covid-19», lit-on dans le communiqué.

Ces versements ont été effectués dans le cadre de programmes d’appui de l’Union européenne notamment à la santé, à la protection sociale, à la formation et l’enseignement, et à la compétitivité des entreprises et la croissance verte, ajoute le communiqué. Et de noter que ces subventions répondent aux efforts incessants menés par l’Etat marocain depuis les premiers jours de la pandémie notamment à travers le Fonds national de solidarité Covid-19.

«Le Maroc apprécie l’esprit de solidarité dont a fait preuve l'Union européenne vis-à-vis de son partenaire de longue date en cette période de crise», poursuit le communiqué.

La même source précise que d’autres versements interviendront d’ici la fin de l’année 2020 d’un montant de plus de 3 milliards de dirhams (300 millions d’euros) et participeront à l’atténuation des conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire, notamment à travers un programme spécifique d’«Appui européen à la réponse à la crise COVID-19» et une troisième phase du programme en appui à la Santé.