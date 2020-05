Melilla : Liberté provisoire pour l'auteur présumé d'une agression sexuelle sur une Marocaine

L'employé du cimetière musulman de Melilla, arrêté lundi soir par la police nationale pour agression sexuelle présumée d’une Marocaine bloquée dans la ville, a été remis en liberté provisoire, jeudi.

Selon l’agence Europa Press, citant des sources proches de l'affaire, le fonctionnaire de la ville, qui a été traduit en justice ce jeudi, a passé trois jours dans des locaux de la police. Le juge, ayant décidé de lui accorder la liberté provisoire, a également décidé qu’il aura l'obligation de se présenter régulièrement devant le tribunal.

La police nationale a arrêté l'homme, âgé de 50 ans et ressortissant espagnol, en tant qu'auteur présumé d'une agression sexuelle contre l'une des Marocaines logées au centre d'accueil provisoire installé dans les unités du cimetière musulman de Melilla. Elle fait partie des Marocains bloqués dans la ville à cause de la fermeture des frontières décidée le 13 mars, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.

Le ministère de l'environnement et de la durabilité du gouvernement local de Melilla a ordonné, dès l'arrestation, l'ouverture d'un dossier disciplinaire pour le fonctionnaire qui «pourrait entraîner la suspension de l'emploi et du salaire», explique-t-on. «Nous condamnons fermement ces événements malheureux en tenant compte de la gravité du crime présumé commis et de la situation de vulnérabilité de la victime présumée, reçue dans lesdites installations en raison de l'état d'alarme», a indiqué la zone dirigée par Hassán Mohatar (CPM).

Selon le département de l'égalité, la femme qui avait dénoncé l'agression sexuelle n’a pas été finalement transférée à la Plaza de Toros, mais «dans un environnement sûr».