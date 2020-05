Soulaiman Raissouni : Le comité de soutien dénonce une enquête ouverte suite à un post Facebook

Le Comité de soutien du journaliste de Soulaiman Raissouni a dénoncé, ce mercredi, des «violations» des droits constitutionnels du rédacteur en chef du journal Akhbar Alyaoum, affirmant que «la convocation d'un citoyen par la police judiciaire (PJ) dans le cadre d'une enquête préliminaire n'autorise aucune autorité à l'arrêter pour le faire après comparaître devant elle».

Dans un communiqué de presse, le comité, en se référant à l'enquête préliminaire, constate que «le procureur général près la cour d'appel de Casablanca avait recouru à l'ouverture de cette enquête sur la base d'un "post" publié via un compte pseudonyme sur "Facebook", qui attribue des actes criminels à une personne inconnue, sans préciser le lieu des faits». «Cela pousse donc à s'interroger sur la procédure judiciaire qui a autorisé le procureur près la Cour d'appel de Casablanca de confirmer que cette affaire, relève des compétences de son parquet», poursuit le communiqué.

La même source s’interroge aussi sur «comment un site d’information on-line, proche des services de sécurité, a-t-il connu d’avance la décision de l'arrestation du journaliste M. Raissouni quelques jours avant arrestation et le début de l'enquête, qui doit être tenue secrète selon la loi». «Pire, le site d’information en question était présent sur les lieux pour couvrir l'arrestation du journaliste traité en ennemi et diffamé par ce site depuis des mois. Où sont les frontières entre certains médias et certains services de sécurité ?», s´interroge le comité de soutien du journaliste.

Le journaliste Soulaiman Raissouni a été arrêté vendredi 22 mai vers 18 heures devant son domicile à Casablanca. Il est poursuivi pour «attentat à la pudeur, avec violence et séquestration», conformément aux articles 485 et 436 du code pénal.