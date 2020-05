Décès d'un MRE bloqué au Maroc et souffrant d'insuffisance rénale

Un Marocain résidant en Espagne souffrant d'insuffisance rénale est décédé alors qu'il était bloqué au Maroc. Traité sous dialyse, il attendait son rapatriement vers l’Espagne. Driss Aboufiras travaillait à Cadix et sa femme et ses enfants au Maroc dépendaient financièrement de ses envois de devises, a indiqué ce mardi l’Association des amis du peuple marocain ITRAN, citée par El Confidencial Digital.



L’ONG compte appeler à manifester auprès des délégations gouvernementales de toutes les provinces d’Espagne suite à ce décès tragique. «Il demandait à être rapatrié depuis longtemps», explique Mohamed Alami Soussi, président de l'association. «Nous l'avons supplié de prendre l'avion qui est venu le 3 avril», explique-t-il, dénonçant le fait que les entraves au rapatriement des Espagnols d’origine marocaine ou des Marocains travaillant en Espagne. Et d’évoquer des cas «très urgents», dont «cinq femmes qui ont déjà accouché et deux femmes ayant perdu leurs bébés».

L'association explique qu'elle a adressé des courriels au ministère espagnol des Affaires étrangères restés sans réponse. Elle rappelle avoir déposé une plainte contre l'Espagne le 14 mai pour «discrimination raciale» dans sa politique de rapatriement.

«L’ambassadeur nous a menti en nous disant qu’aucun Marocain ou Espagnol d’origine marocaine n’avait le droit de prendre cet avion, ce que le Maroc a démenti», confie ce mardi à Yabiladi Mohamed Alami Soussi, président de l’association ITRAN.

Prévu pour un retour en Espagne le 3 avril, le nom de Driss Aboufiras n’a finalement pas figuré sur la liste. «Ils ne l’ont pas intégré dans le deuxième avion non plus alors qu’ils savaient qu’il était soufrant», dénonce le président d’ITRAN. L´ONG réclame désormais la démission de plusieurs diplomates espagnols à Rabat, dont l’ambassadeur, pour manquement à leurs devoirs.