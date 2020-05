L’ambassade de France au Maroc dément avoir recruté le journaliste Omar Brouksy

Peu après la publication d’un article rapportant le recrutement du journaliste Omar Brouksy par l’ambassade de France au Maroc, cette dernière a démenti cette embauche prétendue au sein de la division des relations bilatérales et de la société civile. «M. Brouksy n’a jamais été recruté à l’Ambassade de France, ni dans aucun de ses consulats généraux ou services détachés», indique un communiqué.

Communiqué de l'Ambassade de France au Maroc pic.twitter.com/1aafgDZovr — La France au Maroc (@AmbaFranceMaroc) May 25, 2020

Un peu plus tôt, c’est le concerné qui a démenti les faits. Sur sa page Facebook, l’ancien rédacteur en chef du Journal hebdomadaire puis journaliste à l’AFP-Maroc a affirmé que «c’est totalement faux». «Aucune proposition de ce genre ne m’aurait intéressé et j’ai horreur des ‘postes’ diplomatiques et officiels», s’est-il défendu, insistant qu’il «exerce le journalisme honnête et indépendant depuis près de 20 ans et cela [lui] permet d’écrire ce qu’[il] veut, quand [il] veut, où [il] veut».

Selon Omar Brouksy, cette information aurait été donnée en réaction à son dernier article, publié récemment sur Orient XXI au sujet du «silence du roi pendant toute la pandémie». Par ailleurs, il dénonce le fait que le360 n'a contacté ni lui, ni l’ambassade, pour confirmer cette embauche.

Je démens formellement le contenu d'un article de presse sur un recrutement à l'Ambassade de France. — Hélène Le Gal (@HeleneLeGal) May 25, 2020

En fin de matinée, Le360 a en effet rapporté ce recrutement, avertissant que celui-ci «suscite étonnement et incompréhension à Rabat» et «menace de jeter un nouveau coup de froid sur les relations entre le Maroc et la France».