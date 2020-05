Ceuta : Plusieurs dizaines de Marocains ont été refoulées par le Maroc

Ils devaient être une centaine à bénéficier de l’opération de rapatriement, organisée dans la nuit de samedi à dimanche. Finalement, ils ont été moins de 60 à pouvoir dépasser le poste-frontière (23 du pavillon La Libertad et 35 qui logeaient chez l'habitant). Pour cause, cette nouvelle liste aurait été entachée d’irrégularités, et certains nationaux qui n’y figuraient pas se sont présentés pour bénéficier de l’opération, selon des sources associatives locales contactées par Yabiladi.

Celles-ci confirment que plusieurs dizaines de ressortissant ont dû ainsi redescendre des bus qui devaient les conduire en dehors de l’enclave, contraints de rebrousser chemin vers le centre de La Libertad.

«D'autres ont tout simplement refusé de quitter l'enclave car travaillant à Ceuta, ils se sont inquiétés de ne pouvoir y revenir rapidemment», nous affirme notre source. «Certains font partie de ceux qui arrivent à passer la frontière sans se faire tamponner le passeport, ce qui les a éliminés automatiquement des bénéficiaires de l’opération, bien qu’ils justifient d’une résidence dans les villes avoisinantes», ajoute-t-elle.

Selon notre source, «une vérification de l’adresse de résidence, de la situation familiale, sociale et de santé aurait suffi pour faciliter le retour à celles et ceux qui le souhaitent, sans rester tributaires de contraintes administratives, surtout que le groupe restant n’est pas nombreux».

Face au désistement d’une partie des nationaux qui auraient refusé ce rapatriement, les autorités de Ceuta ont tenté de proposer «une liste alternative». Selon des sources gouvernementales locales citées par Ceuta TV, celle-ci n’aurait pas été retenue du côté marocain, puisqu’elle n’a pas été validée et vérifiée en amont.

Dans la nuit de samedi à dimanche, une centaine de Marocains bloqués à Ceuta depuis la suspension des voyages à cause de la pandémie du nouveau coronavirus devaient être rapatriés, après la première phase organisée la semaine dernière.

Les rapatriés ont été conduits vers des hôtels près de M’diq, où ils observent une période de confinement sanitaire obligatoire avant de retrouver leurs proches.