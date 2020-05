Marocains bloqués l’étranger : Le PPS plaide pour une solution «rapide et efficace»

Le Parti du progrès et du socialisme (PPS) a appelé le gouvernement de Saâdeddine El Othmani à trouver une «solution rapide» pour rapatrier les milliers de Marocains bloqués à l'étranger à cause de la fermeture des frontières.

Ainsi, le bureau politique du Parti du livre, réuni mardi à distance, a insisté sur la nécessité «parvenir à une solution efficace» en appelant «mettre urgemment fin» aux souffrances psychologiques et sociales, de ces Marocains, même de «façon progressive».

Hier, le chef du gouvernement a déclaré, lors de son passage à la Chambre des conseillers, que le nombre de citoyens marocains bloqués à l'étranger inscrits sur les listes des ambassades et consulats du royaume s'élève à 31 819 personnes. Il a ajouté qu'un certain nombre de mesures ont été prises en leur faveur, telles que l'hébergement, les documents et les services administratifs et des prestations médicales.

Saâdeddine El Othmani a précisé que des parlementaires et de hauts fonctionnaires se trouvent parmi ces Marocains bloqués à l’étranger, notant qu'il y a des réunions continues pour discuter de toutes les étapes devant leur permettent de regagner leur pays.