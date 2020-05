Deux autres navires pour rapatrier les Espagnols et résidents bloqués au Maroc

L'ambassade d'Espagne au Maroc a programmé deux autres voyages, par voie maritime, les 28 mai et 4 juin, pour rapatrier les Espagnols bloqués dans le royaume. Les deux liaisons seront aussi opérées par Baleària, de Tanger vers Malaga.

Contrairement à l’opération de rapatriement du vendredi 22 mai, uniquement et exclusivement réservée aux voyageurs en voitures immatriculées en Union européenne, ces deux voyages restent ouverts aux ressortissants espagnols et résidents en Espagne sans véhicule, écrit El Faro de Ceuta. Le premier des voyages (vendredi 22 mai) est réservé aux personnes voyageant en voiture.

La @EmbEspanaRabat y los Consulados Generales de #España en #Marruecos anuncian la próxima salida de dos ferries de @TM_Officiel a #Malaga con @Balearia los días 28 de mayo y 4 de junio para españoles y residentes en ??, abiertos a peatones y pasajeros con coches matriculados ?? — EmbajadaEspañaMarruecos (@EmbEspanaRabat) May 18, 2020

Le média rappelle qu’il y avait beaucoup de doutes concernant le voyage en bateau, de Tanger à Malaga du 22 mai, raison pour laquelle l’ambassade d’Espagne à Rabat donne plus de détails. Ainsi, ce voyage concernera environ 650 passagers et 350 véhicules et débutera à 14h30, précise le média, qui note que le ferry désigné pour effectuer ce premier voyage parmi les trois déjà confirmés est le «Bahama Mama».

L'ambassade a enfin invité les passagers avec des véhicules déjà enregistrés pour le ferry le 22 mai de ne pas s'inscrire à nouveau pour les deux voyages, en précisant qu’ils seront automatiquement inclus dans les ferries suivants en cas de manque de place.

Et de préciser que les méthodes d’inscriptions pour les passagers sans véhicules qui souhaitent rentrer le 28 mai ou le 4 juin seront communiquées ultérieurement.