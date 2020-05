Maroc – Algérie : Abdeslam Ouaddou remet les provocateurs à leur place

Pris à partie après s’être exprimé sur la polémique concernant Riyad Mahrez, l’ancien international marocain, Abdeslam Ouaddou, est revenu sur son contrat avec la Fédération algérienne de football (FAF). Vendredi, l’ex-Lion de l’Atlas et actuellement entraîneur a en effet indiqué que «la seule fédération qui [lui] a tendu les bras est la FAF», à un moment de reconversion où il comptait passer des masters et des licences.

Voilà je te poste ça là et tu en feras tes propres déductions. Je suis dans 1 période importante de ma reconversion dans laquelle je passe des Masters & Licences. la seule Fédération qui m'a tendu les bras est la FAF. ?Bizarre non pour 1 mec qui a porté à 80 f lemaillot duMaroc? pic.twitter.com/KSa2hp5B6h — Abdes Ouaddou (@AbdesOuaddou) May 15, 2020

Le soutien affiché à Riyad Mahrez a fait sortir quelques provocateurs de leurs gonds sur Twitter, qui ont reproché à Ouaddou son évolution sous les couleurs de la FAF, allant jusqu’à faire le lien entre cette situation et la question de l’intégrité territoriale du Maroc.

«Il ne faut pas avoir la mémoire courte», ont rétorqué des défenseurs de l’ancien Lion de l’Atlas, qui ont rappelé ses actions caritatives pour les régions du sud du Maroc ainsi que sa rigueur en tant que footballeur. «En plus pourquoi notre Fédération royale marocaine de football ne l’engage pas, vu son expertise, son diplôme, son intégrité et sa rigueur», se demandent-ils. «Ouaddou peut travailler où il le souhaite et les gens peuvent critiquer s’ils le souhaitent. En gros chacun fait ce qu’il veut», tranche un autre utilisateur.

Je trouve ça justement classe de la par de la FAF d'accueillir un ancien international marocain alors que sa propre fédération n'a dédaigné répondre à des correspondances pour passer son diplôme CAF pro. Mais ce Facho mélange tout. Que Dieu lui pardonne. En cette fin de Ramadan — Abdes Ouaddou (@AbdesOuaddou) May 15, 2020

Mettant fin à une nouvelle polémique, Abdeslam Ouaddou a clôturé l’échange en exprimant sa reconnaissance pour la FAF d’accueillir un ancien international marocain «alors que sa propre fédération n’a dédaigné répondre à des correspondances pour passer son diplôme CAF pro».