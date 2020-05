L’histoire d’aujourd’hui s’intitule «Samah et la tricherie», de son auteur Fayed Berkache. Elle raconte les mésaventures de Samah et de Nouha, deux bonnes amies dont la relation se détériorera à cause de la tricherie.

Cette histoire montre l’importance d’apprendre à compter sur soi et avertit les enfants sur les méfaits de la triche et de la situation embarrassante où ces pratiques peuvent conduire.