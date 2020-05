SolidariteCovid : Des bons solidaires pour aider les entreprises et former des médecins

La Fondation Marocaine de l’Étudiant vient de lancer une opération de levée de Fonds qui vise à la fois à collecter des dons (pour financer son programme de bourse d’études aux étudiants les plus défavorisés), mais aussi pour créer les conditions d’une relance pour les entreprises les plus touchée par la crise sanitaire et économique liée à la pandémie #Covid19.

«En achetant aujourd’hui des produits et des services à consommer aprés la période post confinement, les donateurs soutiennent les entrepreneurs/commerçants marocains pour sortir de la crise, mais contribuent également à la formation d'un futur médecin», explique Hamid Ben Elafdil, président de la Fondation.

«C’est un deal solidaire ou tout le monde est gagnant.» Hamid Ben Elafdil

Lié au site de billetterie guichet.ma par un partenariat, la «Marketplace» solidaire de la FME affiche une e-vitrine d’une dizaine de produits et services pour le moment. De la restauration au bien être en passant par des produits cosmétiques, la vitrine solidaire de la FME est appelée à s'enrichir. «Nous sommes entrains de monter de nouvelles offres avec différents partenaires, notamment dans le tourisme et le voyage, le textile et l’habillement, des produits culturels... Nous voulons que le visiteur puisse trouver un peu de tout», promet le président de la Fondation. La valeur des bons solidaires varie entre 100 et 1 000 dirhams.

Déjà 1 800 bons solidaires

Les partenaires commerciaux de cette opération se sont engagés vis à vis de la FME à reverser totalement ou partiellement les produit de cette vente. «Le partenaire fait don de la valeur du bon à la Fondation Marocaine de l’Étudiant. L’objectif pour eux n'est aucunement commercial, mais uniquement de couvrir une partie des charges fixes très importantes auxquelles ils font face actuellement compte tenu du confinement qui a réduit, voire stoppé leur activité».

A ce jour, les partenaires de la Fondation ont offert 1 800 bons solidaires. «Nous espérons, à travers l’enrichissement de notre offre, attirer plus de monde, en tous cas suffisamment pour financer un promotion d’une vingtaine de boursiers pour la prochaine rentrée», s'enthousiasme le président de la Fondation. L’objectif que s’est fixé l’ONG est de lever 1 million de dirhams, à travers quelques 4 000 bons solidaires qui seront proposés aux internautes.

Depuis sa création en 2001, la Fondation Marocaine de l’Étudiant a accompagné près de 1 800 jeunes bacheliers brillants issus de milieux très défavorisés, à travers ses différents programmes de bourses de mérite et d’excellence. Le FME est habituée à des opérations crowdfunding durant le mois de Ramadan, notamment via les campagnes #100dhpourEtudier. L’association, reconnue d’utilité publique propose par ailleurs une plateforme «classique» de dons en ligne https://dons.myfme.ma/.